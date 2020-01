Ahogy megírtuk, Schobert Norbi nem áll le, és vasárnap este újabb témával jelentkezik élő videóban. Azt ígéri, most sem lesz kíméletes. A videónak biztosanan most is nagy visszhangja lesz, ugyanis pár óra alatt már a beljelentéshez is több száz komment érkezett, amelyek egy részében nem kímélik a fitneszgurut.