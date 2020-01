Nagy a boldogság Király Viktor és Virág Anita életében, hiszen összeházasodtak, és hamarosan szülők is lesznek. „Amikor megláttam a teszten a két csíkot, sokkot kaptam. Ijedtemben?! Nem, örömömben" – mesélt Anita arról a pillanatról, amikor kiderült, babát vár, most pedig azt is elárulta, hogy kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt. "Nagyon várunk Kisfiunk. #itsaboy" - írta Anita Instagram-oldalán egy fotóhoz, amelyet IDE kattintva nézhetsz meg!