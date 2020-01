Simon Kornél már 19 évesen tudta, hogy Gryllus Dorka lesz a felesége, habár akkor még nem is ismerték egymást. „A kép ma is előttem van: olyan tizenkilenc éves lehettem, amikor álltam a hídon Szegeden, és Dorka áthajtott Geszti Péterrel a Beetle-jükkel. Valami feszültséget éreztem köztük, és az járt a fejemben, hogy ez a nő egyszer még a feleségem lesz" – árulta el a Hot!-nak Kornél. 2010-ben a Varsói melódia bemutatójára készülve találkoztak Dorkával, és azóta már közös gyermekük is született, de még nem házasodtak össze.

„Össze akartunk házasodni, mielőtt Somika megszületik, de ő két héttel korábban jött... Aztán legutóbb az Ízig-vérig forgatása miatt halasztottunk. Most tavaszra tervezzük, hogy hivatalossá tesszük a kapcsolatunkat" – árulta el Kornél.