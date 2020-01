A gyereknevelés és a sok munka eltávolította egymástól Erdei Zsoltot és feleségét. Volt idő, amikor azt hitték, menthetetlen a kapcsolatuk.

„Mint minden párnak, így nekünk is szükségük lenne kettesben töltött időre, közös programokra, de ezt nehéz megoldani, mert Réka édesanyján kívül nincs, akire jó szívvel bízhatnánk a gyerekeket. Ha van is egy kis szabadidőnk inkább pihenéssel tölteném. Persze Réka inkább kimozdulna, ami teljesen érthető, hisz minden idejét a házon belül tölti. Nyilván nekem is hiányzik, hogy többet legyünk együtt, de az ember hajlamos a hétköznapokba belefeledkezni. Bevallom, volt olyan pillanat, amikor megijedtem, hogy szétesik a családunk" - mesélte a Ripostnak Zsolt.