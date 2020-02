Több mint 250 ember vesztette életét a koronavírus következtében, és szakértők szerint Kína után Thaiföld a legmagasabb kockázatú ország a fertőzés tekintetében.

Épp ebbe, az egyébként gyönyörű ázsiai régióba utazott Sebestyén Balázs anyukája és mostohaapja

Már Európában is felbukkant a koronavírus, és percek kérdése, hogy Magyarországra is megérkezzen, ennek örömére anyukámék elrepültek tegnap Thaiföldre. Tudom, hol tartják a pénzüket, és azt is, hogy hol áll a kocsi. Kulcsom is van. Most jól megy a panel, pikk-pakk eladjuk a lakást. Nagyot kaszálok rajta. Megérte a hatvanötöt, szép volt, így kell befejezni Thaiföldön. Elküldtem őket oda, ahol már nagyon terjed a koronavírus. Kérdezte, hogy „De, nem lesz baj?" Mondtam, hogy nem. „De biztos? Nem fertőzött?" Semmi! Thaiföldön nem. Mamaaa! „Maszkot vigyek?" Jajjj, ne butáskodj, mamaaa. Ne szórakozz! - vezette az utazás körülményei Balázs a Rádió 1 reggeli műsorában, természetesen a tőle megszokott szarkasztikusz humorral. Adás után a Blikknek Balázs elismerte, hogy természetesen a vicces megjegyzések mellett, aggódik értük: