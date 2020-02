"Napra pontosan az eljegyzésünk után egy évvel házasodtunk össze, és ha a gyerekünk is e napon, csak idén születne, az igen vicces lenne" - mondta a Story Magazinnak Balázs. "Az apává válás része az is, hogy simogatom a hasát, megpuszilom, beszélek a gyerekünkhöz, vagy hogy csak összekuporodunk a kanapén, és tervezgetjük a jövőt. Már azt is, miként neveljük. Talán még csak az óvoda nem került szóba" - tette hozzá.