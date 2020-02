Titokban évekig súlyos alkoholfüggő volt Jessica Simpson annyira, hogy már a gyermekeiről sem tudott gondoskodni. Ez ébresztette rá, hogy nem folytathatja tovább így az életét. A traumák elnyomása helyett fel kellett dolgoznia azokat, például azt, hogy gyermekkorában szexuálisan zaklatták.

Lassan megöltem volna magam az alkohollal és a gyógyszerekkel" – vallotta be Jessica. Hozzátette, alkoholista anya volt. „Iszonyodtam attól, hogy így látnak" – mondta.

Függőségéhez az is hozzájárult, hogy évekig mérgező kapcsolatban élt a zenész John Mayerrel. „Folyton azzal traktált, micsoda szexbomba vagyok, miközben állandóan ostoba libának éreztem magam mellette. Egyre gyakrabban az itallal tompítottam a rossz érzéseimet" – idéz az önéletrajzi könyvében írtakat a Best. Gyógyulásában hatalmas támasz volt a férje, Eric Johnson, aki maga is lemondott az alkoholról. Jessica heti kétszer kezdett terápiára járni, és már két éve, hogy egyáltalán nem iszik.