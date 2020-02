Ahogy minden évben, úgy idén is a Vanity Fair bulija zárta az Oscar-díjátadó estélyét. Itt már nemcsak a gálán is megjelent filmesek, hanem a többi szakmabeli, illetve modellek, hírességek is tiszteletüket tették. A dekoltázsok és a meztelenkedős outfitek mellett pedig az ízléses, stílusos ruhák is teret kaptak.