Kim Kardashian négy gyermek után úgy véli, nem kellene tovább bővíteni a családot, férje, Kanye West azonban ezt teljesen másként gondolja – írja a Female First .

Nem szeretnék több babát vállalni, mert tanulni akarok. Már csak lombikbabám lehetne, mivel majdnem 40 éves vagyok, de én nem szeretnék öreg anyuka lenni. Oda akarok figyelni a gyerekeimre, mert figyelemre mindenkinek szüksége van. Anyukám 64 éves, de mégsem tudunk elszakadni tőle. Még most is minden nap beszélek vele – mondta Kim, ám férje, Kanye West teljesen másképp vélekedik a családbővítésről, ő ugyanis hét vagy még annál is több gyereket akar.