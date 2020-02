"Szeretek horoszkópot elemezni, amiben benne van az egész életünk. Nem arról szól, hogy megjósoljuk például, holnap egy fekete hajú férfivel fogunk megismerkedni, hanem arról, hogyan éljünk teljes életet...A horoszkóp választ ad olyan kérdésekre is, mint hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, és merre tartunk."

-kezdte Lia a Story magazinnak.

A színésznő az asztrológia segítségével tudatosabban éli a mindennapjait, és tudja, mire kell jobban odafigyelnie, vagy hogyan tud javítani az életén. A jelek most arra utalnak, hogy Lia idén akár férjhez is mehet.

"Az asztrológusom azt mondta, hogy változások várhatók e téren. A Szaturnusz helyzetéből én is arra következtetek, hogy az élet több területén következhet be stabilitás, és ebben akár benne lehet a magánélet is.

Lia szerint csak az történhet meg velünk, ami a sorsunkban benne van.

"Ha valamit nagyon szeretnénk, azért tegyünk meg mindent, és bízzuk a sorsra, hogy megadja-e nekünk, vagy sem. Ha nem teljesül az álmunk, ne keseredjünk el. Talán a sors így próbál megóvni bennünket a későbbi nagyobb bajoktól."

A színésznő hisz az angyalokban: volt az életének egy olyan szakasza, amelyben a szárnyas lények fontos szerepet játszottak.

"Jó volt velük kapcsolatba lépni, megtanulni tőlük, hogyan hagyjuk magunkon átáramlani az angyali energiákat...Csak annyit szoktam kérni tőlük, hogy találjak parkolóhelyet, vagy egyszerűen csak hogy legyen rendben minden."

-nyilatkozta Lia.