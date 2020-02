Nem túlzás azt állítani, hogy az egészségtudatosság az elmúlt években emberek millióinak központi témája lett. Egyre többen szeretnének tenni azért, hogy a civilizációs betegségeket elkerüljék. A gyógyszeres kezelések mellett mind inkább előtérbe kerülnek a természetes gyógymódok, gyógynövények, amik évszázadok óta bizonyítják jótékony hatásukat. Ezek egyike a szárzeller, amiről kevesen tudják, hogy nemrég hivatalosan is gyógynövénnyé nyilvánították. Anthony William világhírű gyógyító médium, pedig most átadja mindazt a tudást, aminek a birtokában van. Egy egész könyvet szentelt a zellernek, ami végre Magyarországon is elérhető Csodatévő zeller címmel .

A Föld népességének minimum háromnegyede küzd legalább egy makacs, nem múló tünettel vagy állapottal, és ha maradunk a jelenlegi pályán, a maradék egynegyednél is várható a tünetek és betegségek kialakulása. Beavatkozás nélkül hamarosan a bolygó minden lakóját el fogja érni valamilyen krónikus egészségügyi probléma – vallja az amerikai sztárgyógyász, akinek tanácsait világsztárok sora követi. Közülük is elsősorban azok, akik az állandó csillogás közepette is hosszútávú és komplex, a mindennapokba könnyen beépíthető, tudatos diétákban gondolkodnak. Sylvester Stallone, Robert de Niro, Gwyneth Paltrow, Novak Djokovic, vagy éppen Pharrell Williams csak néhány név azok közül, akik Anthony William zellerlédiétáját követik.

"A zellerlé végigsöpör a bolygón. Lenyűgöző, ahogy Anthony létrehozta a mozgalmat, és világszerte számtalan embernek állította helyre és javította kicsattanóvá az egészségét" – mondta Sylvester Stallone. A színész, aki évtizedek óta napi szinten törődik a testével, bizonyára nem téved. A könyv szerzője által életre hívott kúra ennek a látszólag semmilyen különleges tulajdonsággal nem rendelkező zöld növénynek az eddig felfedezetlen, sokoldalú és kiváló tulajdonságaira épít.

Anthony William szerint a zellerlékúra nemcsak hatásában különbözik az eddigi divatos életmód diétáktól: "Ez az egyetlen trend, amit nem a pénz működtet" – mondja, hozzátéve, ő egy fillért sem fizet a sztároknak azért, hogy reklámozzák a zellerlét és annak rendkívüli eredményeit – "A zellerlé sikere nem a drága reklámkampánynak és promócióknak köszönhető, hanem pusztán annak, hogy milliók és milliók használják világszerte. Azért népszerű és azért marad fenn, mert működik." – teszi hozzá.

A zellerléből az útmutatások szerint naponta nagyjából fél liternyi mennyiséget érdemes fogyasztani ébredés után, de úgy, hogy ezt követően legalább fél órán keresztül nem veszünk magunkhoz más élelmiszert. Kizárólag a Magyarországon angol vagy szárzeller néven ismert zellerváltozat jöhet szóba – tehát a zellergumó nem megfelelő – és mindenképp a növény préselt levére van szükség, amit ízesítetlenül és hígítatlanul érdemes lassan elkortyolgatnunk.

Eddig is tudható volt, hogy a zellerszár rengeteg – főleg A-, C-, K-, és B – vitamint, ásványi anyagot – kalciumot, magnéziumot, foszfort, folsavat és káliumot – antioxidánst, elektrolitot és rostot tartalmaz, de Anthony munkássága kellett ahhoz hogy kiderüljön: a zellerlé egy konkrét, még felfedezetlen növényi hormont is hordoz, amely az endokrin rendszer minden egyes belső elválasztású mirigyét – ideértve a hasnyálmirigyet, a hipotalamuszt, az agyalapi mirigyet, a tobozmirigyet, a pajzsmirigyet és a mellékvesét is – táplálja és feltölti.

Ez az egyik oka annak, hogy a zellerlé ilyen csodálatosan képes helyreállítani az egyensúlyt a szervezetünkben. A zellerlé ereje nemcsak betegségek megelőzésére és visszafordítására kiváló, hanem a mindennapi közérzet és emésztőrendszer állapota is tartósan javítható a fogyasztásával – ráadásul segít a fogyásban és a kívánt álomalak megőrzésében. Ezért vetik be olyan topmodellek is a zellerkúrát, mint Miranda Kerr vagy Naomi Campbell, akik egyenesen a saját léprésükkel utaznak, hogy kiválthassák a reggeli kávéjukat valami egészségesebbre.