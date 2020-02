Ahogy megírtuk, Vajna Timi is részt vett a TV2 nagysikerű új produkciójában, a Nicsak, ki vagyok? - ban, ahol énekelt és táncolt is egy hatalmas szőrös álarcban. Ő volt Szőrmók. Most azonban az is kiderült. Andy Vajna özvegye újra szerelmes.