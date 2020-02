A fűszerekkel is egészségesebbé lehet tenni az ételt, az indiai fogásokban előfordul rengeteg olyan ízesítő, ami egyben gyógynövény is. Ilyen a chili, a fokhagyma, a gyömbér és a kurkuma is. Utóbbi kettőnek gyulladáscsökkentő hatása van, a fokhagymának pedig antibakteriális. Ezenkívül Indiában nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak és a rostban gazdag étrend segíti a belek egészségét, ezáltal az immunrendszer működését is erősíti.