Heti karrier- és pénzhoroszkóp június 30 - július 6.: az Ikrek jó hírt kap, az Oroszlán megkönnyebbül

Újabb jegyváltáshoz érkeztünk: az Uránusz belép az Ikrekbe. A Bika számára ez nyugalmat és felszabadulást hozhat, az Ikrek pedig végre előreléphet a karrierjében. A Rák és a Skorpió váratlan kihívásokkal néz szembe, de egy kis türelemmel és odafigyeléssel leküzhetők az akadályok. Mutatjuk a heti karrier- és pénzhoroszkópot.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp június 30 - július 6.: az Uránusz jegyváltása és a Mars bolygó segít a munkahelyi céljaid elérésében

Kos

Ritkán indul ilyen dinamikusan egy heted, most viszont hétfőn és kedden szinte ledarálhatod a heti teendők oroszlánrészét. A lendületed irigylésre méltó, de szerdán némi bosszantó akadály tanít türelemre. Ne vedd magadra, inkább nézz rá kívülről! Pénzügyek terén érdemes visszafogottabban költened.

Bika

Az Uránusz jegyváltása végre lecsendesít kicsit, a stressz és a kapkodás most háttérbe szorul. A karrieredet illetően viszont új felismerések jöhetnek, amelyek hatással lehetnek hosszú távú terveidre. Pénzügyekben légy éber: ne hagyd figyelmen kívül az apró betűs részeket!

Ikrek

Itt a te időd! Az Uránusz belép az Ikrekbe, és elindít egy elképesztően pörgős, kreatív korszakot. Karrierfronton most merhetsz nagyot álmodni, és ha jön egy szokatlan lehetőség, ne utasítsd el elsőre! A hét második fele pénzügyi jó hírt hozat.

Rák

A hét közepe igencsak próbára tehet, a munkahelyi feszültségek, nézeteltérések kerülhetnek előtérbe. Türelemmel és önreflexióval viszont sok konfliktust megelőzhetsz. Anyagiakban érdemes most visszafogottabbnak lenned, és halogatni a nagy döntéseket.

Oroszlán

Megkönnyebbülés és szabadság: így indul a heted. A munkádban most kevésbé nyomasztanak a kötelezettségek, és több energiád marad olyan dolgokra, amik valóban motiválnak. Találkozhatsz valakivel, aki inspirál, vagy egy új tanfolyam veheti kezdetét. Pénzügyekben legyél észnél, kerüld az impulzív vásárlást.

Szűz

Nem vagy a meglepetések híve, de most mégis valami szokatlan vár rád: egy új munkalehetőség, ami kilépés a komfortzónádból. Ne utasítsd el csak azért, mert más, mint amit megszoktál! A Mars segít ambiciózusan állni a változáshoz.

Mérleg

Végre úgy érzed, mintha a szerencse visszatalálna hozzád. A hét több pontján is beindulhat az intuíciód és a vállalkozó szellemed. Pénz terén is támaszkodhatsz a megérzéseidre, de figyelj arra, hogy ne csak az érzéseid, hanem a számok is stimmeljenek.

Skorpió

Otthoni kiadások, családi beruházások, ezek kerülnek előtérbe. Nem baj, ha költesz, csak maradj a realitás talaján! Karrierben nem most jön a nagy áttörés, de minden kis lépés számít.

Nyilas

Az Uránusz hozhat némi felfordulást a magánéletedbe, de ez visszahat a munkádra is – koncentrálj tudatosan, hogy ne csússzanak ki a dolgok a kezedből. Új ajánlat vagy lehetőség bukkanhat fel, ami elsőre túl szokatlannak tűnhet, mégis sok van benne – elsősorban anyagilag.

Bak

Szerdán és csütörtökön úgy érezheted, mintha semmi sem működne… Ez azonban csak átmeneti. Ha sikerül viták nélkül átvészelned a nehéz napokat, a hét második fele meglepően pozitív fordulatot hozhat. Valaki felismeri az erőfeszítéseidet, és ez lehet dicséret vagy akár anyagi elismerés is.

Vízöntő

Az Uránusz jegyváltása felszabadítóan hat rád: végre új ötletek és inspirációk jönnek, amik lelkesítenek. Több projekten is pöröghetsz egyszerre, ami előny, ha tudod tartani a fókuszt. Pénzügyekben ne engedd, hogy valaki más befolyásoljon, a saját értékrended szerint dönts!

Halak

Egy rokon vagy ismerős ötlete először meghökkenthet, de később akár tovább tervezel ezzel, és rájössz, hogy van realitása. Légy nyitott! Pénzügyekben is fellendülést hozhat ez az új projekt, de nyilván ehhez idő is kell.