Ez a legnagyobb hiba, amit elkövethetsz az első randin – Rögtön elvágod minden esélyed

Ez pedig nem más, mint a floodlighting, vagy magyarul a reflektorfényezés. A kifejezés egyre többet pörög a közösségi médiában, podcastok és TV-műsorok a legijesztőbb első randik történeteiről szóló beszélgetéseiben.

Forrás: Shutterstock

Mi is az a floodlighting?

Ez az a szokás, amit egyre többen már taktikaként használnak. Ilyenkor valaki rendkívül sok, és személyes információt oszt meg magáról az első randevú alkalmával. Lehet, hogy már te is elkövetted ezta hibát, vagy találkoztál olyannal, aki elmesélte sz összes szakítási sztoriját, szüleivel való viszonyát, lelki problémáit még azelőtt, hogy rendeltetek volna egy italt.

De miért csinálja valaki ezt az első randin?

Elsőként egyfajta érzelmi nyitottságnak tűnhet, de a szakértők szerint valójában ez egy védekező mechanizmus, a sérüléstől való félelem, mindegy, hogy tudattalanul vagy szándékosan indít így valaki.

Brené Brown a világhírű, a sérüléstől való félelem jelenségét kutató író és életmódtanácsadó szerint

az igazán személyes információk megosztásával eltűnik a bizalomépítés folyamata.

Aki floodligthingol a társkeresés során, az túlpörgeti az attól való félelmét, hogy majd megbánthatják, vagy csalódik valakiben, ezért fel akarja gyorsítani a kapcsolatot, ami semmi jóhoz nem vezet, maximum ahhoz, hogy elüldözi még azt is, akivel lehet, hogy tényleg kiváló párkapcsolata lehetne.

Ilyenkor ahelyett, hogy kellemes pillanatokat szereznék valakinek, és azzal magunknak is, ráborítjuk a lelki szemetest a másik fejére, ami után nem fogja azt mondani, hogy: Ó, igen, ez a problémazuhatag olyan jól esett, szerelmes vagyok, ő kell nekem, senki más.

Pszichológusok szerint ez a cselekvés a társkeresésben annak jele is lehet, hogy egy személy biztonságban érzi magát valaki mellett, ezért engedi szabadjára a túlzott információáradatot.De lehet benne egyfajta érzelmi manipuláció is, még akkor is, ha valaki nem előre eltervezetten teszi, ami szintén nem sok jót sejtet a rózsaszín felhős jövővel kapcsolatban.

Nem mindig jelent problémát

A szakértők azonban hangsúlyozzák, hogy nyugi, nem baj, ha kicsit többet osztasz meg az első randin, mint kéne. Vannak, akik természetesen sokkal nyitottabbak érzelmileg, és vannak akik zavarukban túl sokat beszélnek. Ha elmondod, hogy miért volt nehéz heted a múlt héten, vagy milyen volt a legrosszabb párkapcsolatod, még nem teszel rosszat. Csak arra kell figyelni, mennyire mélyen mész bele a témába.