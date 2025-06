Sneaker és balerina? Mindkettő! – A sneakerinas a legújabb divatőrület az idei nyáron

2025 egyik legnagyobb visszatérő divattrendje a balerinacipő. Így nem meglepő, hogy az elmúlt hónapokban rengeteg új designban találkoztunk vele. Azonban most egy teljesen új irányzat és ötlet robbant be a divatrajongók közé, ez nem más mint a sneakerinas. A mozaik név a sneaker és a balerina szó összetételéből jön, ami tökéletesen leírja az új cipő trendet.

Egy új sneaker trend söpör végig a divatvilágon.

Forrás: Getty Images Europe

Sneaker+balerina= sneakerina

A sneakerinas tökéletesen ötvözi az edzőcipők sportosságát a balerina cipők nőies, romantikus vonásaival. Nem is gondoltuk, hogy ilyen nagy szükségünk van egy olyan cipőre, ami kényelmes, csajos, de furcsán sportos is. Az új divattrendet olyan nagy nevek is követik mint Dua Lipa, Emily Ratajkowski és Gigi Hadid.

A sneakerina azért tökéletes, mert nem olyan kötött, mint egy sima balerina cipő, ezt a trendet minden stílusban, esztétikában hordhatod. Ha éppen a laza, sportos, farmersort, fehér poló kombóval akarod hordani akkor is tökéletes, de ha az esti randidra, egy szexi nyári ruhával párosítod, akkor is hihetetlenül trendi lesz. Nem is gondolnád, de egy végtelenül egyszerű basic outfit is egyből fashionista lesz, ha egy olyan különleges darabbal extrázod meg, mint a sneakerinas.

Felveheted zoknival vagy egy csipkés harisnyával és párosíthatod tennis sorthoz, szatén szoknyához vagy nyári ruhához is. Ha neked is megtetszett ez az egyedi trend, akkor szerencséd van, mert összegyűjtöttük a kollekciók legjobb darabjait, amik tökéletesen beleillenek a 2025 női divat trendjeibe.

1. Puma Speedcat Ballet Metallic Shoes Women 33 390 Ft 2. Bershka Bokaszíj balerina 9 595 Ft 3. Vans MARY JANE Balerina cipők 25 490 Ft 4. adidas Taekwondo Mei 38 990 Ft 5.Nike Air Rift €129.99 6. adidas Originals bőr balerina cipő Samba Jane 38 990 Ft

Forrás: puma.com, aboutyou.hu, zalando.hu, footshop.hu,nike.com, answear.hu