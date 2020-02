Ábel Anita Instagramra is posztolta a képet, ahol igencsak észrevehető, hogy megszabadult jó pár kilótól.

Az elismerő szavakat és dícséreteket nem csak rajongóitól kapta,hanem Wolt Katitól, Tomán Szabinától és Bódi Margótól is. A műsorvezető 2018-as válása után fogyott le, amit azóta is tart. Azt is hozzátette, hogy Tomán Szabinának köszönheti, hogy a súlya nem ingadozik.

A gyönyörű flitteres ruhakölteményben lélegzetelállítóan nézett ki.