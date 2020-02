Három felnőtt gyerek szülei Kökény Attila és Aranka, akiknek már nincs szükségük a babusgatásra. Az énekes és felesége ezért úgy döntöttek, vállalnak még egy negyedik kisbabát is. Amikor be akarták jelenteni gyerekeiknek a nagy hírt, lányuk akkor jelentette be, hogy abbát vár. Így lemondtak a negyedik gyerekről és a nagyszülőséget választották.

"Még fiatalok vagyunk és rengeteg szeretet van bennünk, a gyerekek viszont már nagyok, nem igénylik ezt a szeretgetést. Hosszú ideig gondolkoztunk, tényleg belevágjunk-e, és amikor végre eldöntöttük, hogy igen, akkor már csak az volt hátra, hogy mindezt a gyerekekkel is megosszuk. A kislányom, Aranka megelőzött minket: elmondta, gyermeket vár. A feleségemmel úgy gondoltuk, ez egyfajta jel, és elég egy kisbaba a családba. Ha a lányunk nem lett volna terhes, valószínűleg nemsokára négyszeres apuka lennék, ehelyett boldogan unokázom nagypapaként" - mesélte a Blikknek Attila.