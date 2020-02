A műsorvezető két napja ért haza a csodálatos nyaralásból, ahol lányával több képet is posztolt a rajongók örömére. Panka még csak 13 éves, de már most 10 centivel magasabb az anyukájánál. Lányával közös képeire rengeteg lájkot kapott.

A nyaralást, pedig egy összegző poszttal zárta le:

„Elrepült ez a hét szó szerint. Minden alkalommal amikor megélhetek egy ilyen csodát eszembe jut a gyerekkorom. Azok az esték amikor a nyirkos pincelakásban a kis Diácska a posztereket nézegette az ágya felett. A posztereket amik azért voltak a falon, hogy eltakarják a penész foltokat. Ezeket anyukám már hiába próbálta lefesteni. Az egyiken voltak ilyen pálmafák is. Írhatnám, hogy álmodoztam róla majd egyszer én is eljutok oda de álmodozni sem mertem. Pedig eljutottam. De még néha én sem értem hogyan. Rengeteget dolgoztam érte, de talán a legfontosabb, hogy egyszer csak el mertem kezdeni álmodozni és meg is valósítani amire vágyom. Csak a pillanat számít és az, hogy legyen kikkel megosztanod. Köszönöm az életem."