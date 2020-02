Köllő Babett lemondott arról, hogy még egy gyermeke szülessen, pedig még pár hónappal ezelőtt is a várandósságról ábrándozott.

A színésznő sokáig álmodozott arról, hogy több gyermekes édesanya lesz. Férjével többször is próbálkoztak, ám 2014-ben elvesztette ikreit, ami akkor nagyon megviselte. Babett ezek után sem mondott le vágyáról, azonban a próbálkozások sikertelennek bizonyultak. Pár hónappal ezelőtt még azt is mondta, ő 41 évesen is teherbe esne és szeretne babát.



Azóta viszont valami megváltozott. Egy múlt heti rendezvényen konzekvensen kijelentette, nem szeretne több gyermeket.

„Tíz év múlva lehet, hogy bánni fogom ezt a döntésemet, de úgy hiszem, nem szeretnék több babát. Annyira jól érzem most magam a bőrömben: jól megvagyunk mi így hárman a férjemmel és Millával, pontosabban négyen, Masnival."- jelentette ki, írta meg a Blikk.