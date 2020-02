Brandon Jenner apa lett, aki Kylie és Kendall Jenner féltestvére. A férfi többször is feltűnt a Keeping Up with the Kardashians-ben, ami a Kardashian család valóságshowja. Az ikerfiúk a Bo Thompson Jenner és Sam Stoker Jenner nevet kapták.

Nagymamájuk Linda Thompson volt az első, aki Instagramra posztolta a cuki képeket a babákról: