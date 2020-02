Rengeteg szerepben kell helytállnia: nem csak műsorvezetőként, de kreatív igazgatóként is. Marcsi azonban érezte, hogy ez nem tartható tovább, túlhajszolt élete mellett nem marad annyi ideje például a családjára sem, amennyit szeretne.

A Blikknek elmondta: „Lelkileg két évig készültünk rá, hogy befejezzük. Ez akkora döntés volt, mintha a szerelmetes férjemnek azt mondtam volna, elválok. Arra se lenne okom, viszont a hasonlat abból a szempontból megáll, hogy a házasságom és a tévéműsorom is sikeres. Számomra is szokatlan, hogy az egyikre azt mondtam, nem bírom tovább."