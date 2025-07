Johnny Depp brutális gyerekkoráról beszélt — A sztár hálás az anyjának a mindennapos testi-lelki terrorért

Johnny Depp anyja, Betty Sue Palmer 2016-ban, 81 éves korában halt meg. Az már Amber az Amber Hearddel szembeni pereben is kiderült, hogy az anya idegrendszere meglehetősen labilis volt, a viselkedése erőszakos és kiszámíthatatlan volt. Olyan közeget teremtett, amely alkalmatlan egy gyerek egészséges érzelmi fejlődéséhez. Az új interjúban A Karib-tenger kalózai sztárja azt is elmesélte, mit élt át nemcsak akkor, amikor ütötték, hanem akkor is, amikor volt felesége családon belüli erőszakkal vádolta meg, és emiatt elvesztette a munkáit.

Johnny Depp érzelmes interjúban mesélt az őt ért gyerekkori bántalmazásokról

Forrás: Factstory for the Red Sea Intern

Johnny Depp anyja őrjöngve ütötte a színészt

„Megvert egy rohadt bottal, egy kibaszott cipővel, hamutartóval, telefonnal, nem számított, haver. De ezért hálás vagyok neki. Megtanított arra, hogyan ne neveljek gyerekeket. Hogy egyszerűen pont az ellenkezőjét kell tennem annak, amit ő tett” — magyarázta a Telegraphnak a színész.

Johnny Depp 2022-ben tanúvallomásban beszélt traumatikus gyermekkoráról, amikor 100 millió dolláros rágalmazási perben állt volt feleségével, Amber Hearddel, aki bántalmazással vádolta, amit ő határozottan tagadott. A pár állítólagos erőszakos kapcsolata sokkhullámként érte az egész filmipart, ami miatt mindketten veszítettel el munkát, de Depp lényegesen nagyobb szakmai kárt szenvedett el.

Az édesanyjáról beszélve a bíróságon azt mondta: „A mi otthonunk soha semmiféle biztonságot vagy védelmet nem jelentett, az egyetlen dolog, amit tehettünk, hogy megpróbáltunk távol maradni a tűzvonaltól. Anyám eléggé kiszámíthatatlan volt. Olyan kegyetlen tudott lenni mindannyiunkkal, amilyen kegyetlen csak lehetett".

A család Kentuckyból Floridába költözött, amikor Depp hétéves volt, ahol közel egy évig egy motelben éltek, mire apja, John Depp munkát talált.

„Fizikai erőszak, fizikai bántalmazás. Ez volt az állandó. Mindannyian sokkos állapotban voltunk. Elsétált melletted, és te védted magad, mert nem tudtad, mi fog történni” — vallotta a színész, aki azt is hozzátette, hogy a fizikai bántalmazásokat könnyebben viselte.

„A verbális bántalmazás, a pszichológiai bántalmazás majdnem rosszabb volt, mint a verések. A verések csak fizikai fájdalmat okoztak. A fizikai fájdalommal meg kell tanulni megbirkózni. Meg kell tanulni elfogadni” — mondta el Johnny Depp.