Február 26-án elkezdődött a nagyböjt időszaka, de természetesen az utóbbi években nem csak vallási indíttatásból követik sokan a böjtöt is magukba foglaló diétákat. Azt a legtöbben tudjuk, hogy a mértéktelen kalóriabevitel hová vezet, de azzal már kevesebben vannak tisztában, hogy az étkezések közötti túl hosszú szünetek és a koplalás olyan élettani folyamatokat indítanak be, melyek nemcsak a fogyást gátolhatják, de izomvesztést, hasi típusú elhízást és hormonális problémákat is okozhatnak. Az időszakos böjt (intermittent fasting) az utóbbi időben lett népszerű, amit Dr. Farkas Kitti orvosként is támogat, azzal a kitétellel, hogy 12 órát javasol diéta alatt étkezés nélkül tölteni, és ebbe tartozzon bele az alvás is. Két étkezés között ne teljen el több, mint 6 óra.

Miért kerüljük a hosszú távú böjtöt és az éhezést?

Az éhezés és az éhségérzet nem ugyanaz. Éhezés akkor kezdődik, amikor a szervezet 6 órán túl nem kap semmilyen táplálékot. Az éhezés első szakasza 1 napig tart. A második szakasz a harmadik nap végéig, majd azon túl kezdődik a harmadik szakasz. Ha diétázunk, akkor akár az első szakaszban is izombontás kezdődhet, hiszen egy fogyókúra során nincs annyi raktár energia a májban. 6 óra elteltével védekező mechanizmusokat indít a szervezet: katekolaminok, azaz adrenalin, valamint kortizol szabadul fel a vérünkben, illetve azok a hormokon (glükagon, növekedési hormonok), melyek elkezdik mozgósítani a raktárból az energiát. Az éhezési stressz alatt felszabaduló kortizolnak több negatív hatása is van. Egyrészt csökkenti a sejtek inzulinérzékenységét, másrészt növeli a hasi elhízást, mivel növeli a zsigeri zsírsejtek számát, harmadrészt növeli az étvágyat, tehát az lesz a vége, hogy farkaséhesek leszünk. Ezért nem javasolt 6 órán túl nem enni. „A hosszabb böjtök ellen szól, hogy az idővel együtt emelkednek a negatív egészségügyi hatások kockázatai is. Emelkedik a szteroid hormonok szintje, a vérképzés intenzitása csökken, az immunrendszer működéséért felelős sejtek száma is csökken. A fokozott fehérjebontás miatt nő a nitrogénvesztés, emelkedik a vizelet kreatinin és húgysavszintje is. Egy idő után az izomzat mellett más fehérjék is a lebontás áldozatául esnek, például a vér albuminja, ennek következtében éhezéses ödéma alakul ki" – magyarázza Dr. Farkas Kitti.



Mi az időszakos böjt és mire való?

Az időszakos böjtölés két leggyakoribb formája az 5:2-es módszer és az időkorlátos evés. Előbbi esetén heti 2 napon csökkentjük a bevitt kalóriát, míg az időkorlátos evés során az evést a nap egy behatárolt időszakára korlátozzuk, ilyenkor a böjt jellemzően 12-16 órán át áll fenn. Összességében az ilyen rövid, időszakos böjt esetén a szervezet szükségletének megfelelő tápanyag- és energia-bevitel biztosított, az éhezésre jellemző élettani hatások nem alakulnak ki, sőt. Javul a sejtek inzulinérzékenysége, ami azt jelenti, hogy étkezés után inzulinszintünk gyorsabban normalizálódik és hatékonyabb a zsírégetés. Éspedig minden szakszerű diéta célja az, hogy a súlyvesztés zsírvesztéssel valósuljon meg. „Rövid, időszakos böjt esetén is jelentősen átszerveződik az endokrin rendszerünk. Az inzulinszint csökken, a glükagon és a növekedési hormon szintje emelkedik. Ez kell a zsír alapú anyagcsere működtetéséhez" - érvel Dr. Farkas Kitti.

És ha mindez nem lenne elég: az időszakos böjt meghosszabbítja az életet. Egy 2018-ban közzétett egérmakikról szóló, hosszútávú vizsgálat eredménye szerint a kalóriakorlátozás 50 százalékkal növelte az élettartamot.

„Persze a kalóriakorlátozás nem olyasmi, amire a legtöbben vágyunk, ráadásul, ha nem jól csináljuk, árthatunk vele. Böjt alatt csökken a fizikai és mentális terhelhetőség és ez sem kellemes dolog. Viszont a kalóriák csökkentése rövid időszakokra vagy annak a szabályozása, hogy mikor fogyasztjuk el a kalóriát, úgy látszik, hogy biztosítja a hosszútávú kalóriakorlátozással járó előnyöket. Emellett jóval könnyebb, kényelmesebb is, mint éhezni."