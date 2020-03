Az egykori rádiós-televíziós műsorvezető civil foglalkozása mellett szinte ontja magából az ifjúsági regényeket, könyveket. Most elárulta, hogy milyen szerencsés véletlen terelte az írói pálya felé.

Balázsy Panna még a 90-es években döntött úgy, hogy búcsút int az amerikai álomnak és a sikeres tengerentúli érettségit valamint diplomát követően hazatér. „Egyértelművé vált számomra, hogy egy nagyon lassú folyamat áll előttem Amerikában, ha szeretnék valamit kint elérni. Itthon azonban nagyon sok, izgalmas történés és lehetőség kezdett akkor megnyílni, így hazajöttem" – emlékezett vissza a 95.8 Sláger FM-en a műsorvezető, aki több filmben szinkronizált, majd televíziós- és rádiós műsorokat vezetett.

Gyermekei születésével azonban búcsút intett a mindennapi pörgésnek, elhelyezkedett egy civil munkakörben, majd egy szerencsétlen véletlennek köszönhetően rátalált az írásra. Azóta egymást érik ifjúsági könyvei, melyekkel elképesztő sikereket ér el. „Szembejött egy lehetőség és én éltem vele. Egy buliban ültem Kolosi Beával, aki a Líra könyvkiadó vezérigazgatója és a gyerekeinkről beszélgettünk. Másnap felhívott és azt mondta, hogy kisiskolásoknak nincs irodalom, lenne-e kedvem írni. Kedvem volt, de nem tudtam, hogy tudok-e írni. Pár hónapig lamentáltam, hogy mi legyen, aztán egy nyugodt pillanatban írtam egy fejezetnyi szöveget. Elküldtem, ők pedig azt mondták, folytassam. Ez lett az első könyvem első fejezete, amit további könyvek követtek" – árulta el Balázsy Panna, aki saját családi életéből is merít egy-egy könyvéhez. „Vannak hasonló pontok a könyveim és a valóság között. A gyerekeim – Natasa és Liza – már rutinosak. Főleg Liza az, aki néha meg is jegyzi, ha valami izgalmas történik: „Anya, ezt nem írhatod meg" – mondta a vasárnap 20:00-tól hallható Sláger Téma műsorvezetőjének, Kalmár Tibornak Balázsy Panna, aki bízik benne, hogy könyvei egyszer a világot jelentő deszkákon vagy a filmvásznon is megelevenedhetnek.