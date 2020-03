Meghan See többször is próbálkozott a fogyással, de a koplalás nem vezetett tartós eredményre: amilyen hamar leadta a nem kívánt kilókat, olyan hamar vissza is hízta a kétszeresét. A legvégén már 190 kg volt, ami a mindennapi dolgok elvégzését is nehezítette. Alig bírt mozogni, és lassan a kislányát sem tudta ellátni, ekkor döntött úgy, hogy teljes életmódváltásba fog. Lemondott az egészségtelen ételekről és eljárt edzeni.

Ez az elhatározás 2017-ben volt, és azóta is tart. Meghan remek formában van: 17 hónap adott le 108 kilót.