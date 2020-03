Kelemen Anna is önkéntes karanténba vonult, de eldöntötte, hogy mindennap kimegy a friss levegőre és sétál egy nagyot a közelében lévő erdőben.

A kebelcsoda közösségi oldalán, egy videóban számolt be arról, hogy épp visszatért az erdei sétájáról, mely elfoglaltság szerinte bőven belefér az önkéntes karantén alatt is. Meglehetősen kimelegedett a tavaszi jó időben, el is kezdett vetkőzni, de mindezt úgy tette, hogy a vállain kívül semmije sem villant ki. Mint mondta, nem szeretné, ha az Instagram letiltaná őt a felnőtt tartalom miatt.