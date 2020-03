Sokan, akik munkakörüknél fogva megtehetteték, a koronavírus-járvány előtt is belekóstoltak már az időnkénti otthoni munkába. Ám ami egy-egy alkalommal könnyebbség, az hosszú heteken, hónapokon át fizikailag, de főleg mentálisan megterhelő lehet. Most azonban az ország (és a világ) fele a lakásából végzi a munkáját, amelyet úgy kell ki/átalakítani, hogy se a magánéletünk, se a munka minősége ne sérüljön. Ez sokszor nem könnyű, de nem is lehetetlen, csak egy kis kreativitás és önfegyelem szükséges.

A home office mint foglalkoztatottsági forma nem csak a munkáltatókat, de a munkaválallókat is megosztja. Van cég, ahol az otthonról történő munkavégzést "békeidőkben" is támogatják, és van, ahol bár minden feltétel adott ahhoz, hogy a munkavállaló otthonról végezze el a feladatát, mégsem teheti, mondván, az a jó, ha a dolgozó szem előtt van. Olyan is előfordul, ahol szabadon választhatunk a bejárás és a home office között: nagyon sokan azonban ennek ellenére sem élnek az otthoni munkavégzés lehetőségével. Ők úgy érzik, nehéz meghúzni a határt (térben és időben egyaránt) a munka és a magánélet között, és sokaknak szükségük van a napi szintű társas kapcsolatokra is.

Hozzáállásunktól függetlenül egy dolog van azonban, amivel most mindenki egyetért: nem pont így képzeltük el az itthoni munkát, és a járvány lecsengésével sokan majd minden eddiginél szívesebben mennek be a munkahelyüre. De addig is előttük áll néhány olyan hét vagy holnap, amikor a lakásunk egyben irodaként is funkcionál, amelynek kialakításánál több dologra vis oda kell figyelni.

Kell egy hely a lakásban, ahol a munkádat végzed!

Ha azok közé tartozol, akik most otthonról dolgoznak szükséged van egy dedikált helyre. Ezt persze nagyban befolyásolja a lakás eredeti kialakítása. Szerencsés vagy, ha erre egy különálló helyiség áll a rendelkezésedre, de a legtöbbünknek valamelyik helyiségből kell elkülönítenie most egy kis dolgozósarkot. Ha van galériád, pláne, ha nem is nagyon használod, itt az idő, hogy belakd, és ott alakítsd ki a saját kis dolgozóteredet, de a bekuckózáspártiak a galéria lépcsője alatt is létrehozhatnak egy kis zugot, ahol elvégezhetik a munkájukat. A lényeg, hogy a munkára kialakított pár négyzetméteren otthonosan és kényelmesen érezd magadat, és persze az is fontos, hogy ehhez ne kelljen az egész lakást átrendezni.

Csini ruha vs. macinaci

Vannak, akik már eleve azt élvezik az otthoni munkavégzésben, hogy kényelmesen, házi ruhában, smink nélkül végezhetik a feladataikat, mások pedig akkor érzik hatékonynak magukat, ha home office esetén is úgy öltöznek fel, mintha munkába indulnának. Persze, ha a munkaköröd olyan, amely igényli a videokonferenciákat, nem árt, ha nem kinyúlt jóganadrágban és pólóban csatlakozol be a beszélgetésbe, és ha amúgy is sminkeled magad, akkor egy kis festéket is feldobsz.

Tartsd be a munkaidőt!

Ha otthonról dolgozol, hatalmas önfegyelemre van szükséged, hogy az idődet valóban a feladataid teljesítésével töltsd, ne pedig a közösségi média görgetésével vagy a kedvenc sorozatod vég nélküli nézésével. Ne feledkezz meg arról, hogy a feladataidat így is el kell végezni, és ha olyan a munkád, amelynek elvégzésével nem kell órára pontosan elszámolnod, akkor sem érdemes halogatni a napi mennyiséget. Ha elcsúszol a feladataiddal, annak kapkodás lesz a vége (tény, ez az irodai munkavégzésre is igaz).

Néhány napig felszabadító lehet, hogy a kollégák nem vonják el a figyelmed a feladataidról, egy idő után unalmas lehet folyton egyedül lenni, pláne, ha egyébként jó csapatban, támogató közegben dolgozol. Nehézséget okozhat az is, ha elakadsz a munkádban, hiszen személyesen sokkal gyorsabban kapsz segítséget, mint online, ha pedig tapasztalt kollégák közé tartozol, akkor arra kell kiemelten figyelned, hogyan tudod a leghatékonyabban segíteni a kevésbé rutinosakat. Ha olyan a beosztásod, adj visszajelzést azoknak, akikbek fontos a véleményed, ha pedig kezdő vagy a cégnél, nyugodtan kérd meg, legalább hetente értékeljék a munkádat, hogy a home office ideje alatt is fejlődhess.

Ha a munkaidőd 9-től 5-ig tart, most se változtass ezen. A munkán túli feladataidat a munkaidő kezdete előtt és a munkaidő lejárta után végezd el, így strukturált marad a napod, nem folyik el az időd. Ha eddig reggel edzettél, most is tegyél így - a legtöbb terem online segíti az edzetteit -, ha munka után mozogtál, most se hagyd ki.

Jó hír, ha mindent úgy is csinálsz, mint máskor, a home office esetében egy csomó időd felszabadul, ugyanis a be- és hazautazást megspórolod. Ezt az időt fordítsd magadra (olvass, nézz filmeket, sportolj többet) vagy a családodra.

Home office gyerekekkel

Most, hogy te és a gyerekeid is otthon vannak, nem kell azon idegeskedned, hogy se ők ne késsenek el, és te is beérj a munkahelyedre. Fontos azonban, hogy a mostani időszakot ők sem engedhetik el, az iskolásoknak ugyanúgy tanulniuk kell, nekik is legyen egy pontos napirendjük. A kisebbeket is szoktassuk ahhoz, hogy bár egész nap egy légtérben vannak velünk, nem szólhat minden percünk róluk. Magyarázzuk el, hogy anya és apa most is dolgoznak, és találjunk ki számukra minél több olyan tevékenységet, amivel le tudják kötni magukat.