"Alapvetően szeretek itthon lenni, de ebben most van egy kis csavar. Ahogy szerintem más is, úgy én is folyamatosan érzek a gyomromban egy kis csomót, amit a lelkem helyez oda"

-kezdte az énekesnő.

"20 éves korom óta a színpadon élek, a hétvégéim arról szóltak, hogy elkezdek készülni a fellépésre... Most derül ki, hogy ez az egész mennyire hiányzik! Fizikailag érzem ennek a hiányát, ahogy összekapaszkodunk a fiúkkal, ahogy elindul a buli, amikor megszólal az intro. Remélem hamar eltelik ez az időszak..."

-folytatta Zoltán Erika, akinek az április 3-ra tervezett koncertje is elmarad.