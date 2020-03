Arnold Schwarzenegger híres a nagylelkűségéről, viszont most egy olyan gáláns felajánlást tett, amit azelőtt soha. Az orvosok és az ápolók megsegítésére egymillió dollárt (327 millió forintot) adományozott az egészségügynek.

"Sosem hittem abban, hogy a kanapén ülve panaszkodjunk azon, milyen rosszak is a dolgok. Mindig azt gondoltam, nekünk is ki kell vennünk a részünket a dolgok jobbra fordításából. Így egyszerűen védhetjük meg a valódi akcióhősöket, akik a frontvonalon, azaz a kórházakban dolgoznak, és büszke vagyok rá, hogy én is a része lehetek."