"A műsor óta teljesen megváltozott az életem és a családomé is, élveztem, hogy azt csinálhattam, amit szeretek és ezzel a saját életemet és az övékét is megváltoztatom. Most viszont minden felborult, hiszen több mint két hete már, hogy haza kellett jönnünk, hisz a család másik fele itt él és ügyeket is kellett intézni... Ekkor még nem tudtuk, hogy nem tudunk visszamenni... - kezdte a Blikknek az X-Faktor győztese.

"Jelenleg minden koncertem le van mondva a tiltás feloldásáig. Az egész ügynökség azon dolgozik, hogy a közeli dátumokra lekötötteket távolabbi időpontokra tudják áthelyezni. Van ahol ezt meg lehet oldani, de ahol például egy bizonyos eseményhez vagy programhoz kötődött volna a fellépésem, ott törölték. Anyagilag is nehezen érint minket a helyzet, teljesen kiesett a fellépésekből származó bevételem, így az X-Faktoros nyereménypénzből élünk, amit ugye házvásárlásra szántam."

-folytatta a fiatal tehetség, aki pihenéssel és tanulással tölti a mindennapokat.

"Megpróbálok egyáltalán nem kimozdulni, mert ha ezt betartjuk, talán hamarabb találkozhatunk. Persze az nehéz, hogy a barátnőmet ritkábban látom, a járvány a mi életünket is megnehezíti, de próbálunk pozitívan hozzáállni, és megoldjuk, hogy beszéljünk és lássuk egymást mindennap, legalább az interneten."

- zárta sorait Ruszó Tibi, akinek legújabb videóklipje a 7. helyen szerepel a felkapott videók között a legnagyobb videómegosztó portálon.