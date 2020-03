A koronavírus miatt, Bochkor Gábor is önkéntes karanténba vonult már egy jó ideje. Szerdán volt a születésnapja, és meglehetősen nehezen élte meg a családja nélkül. Édesanyját, és lányát is csak pár perc erejéig láthatja, ők hiányoznak neki a leginkább. Születésnapja alkalmából pedig csak egy videópartit szervezett, amiből végül egész jó kis buli kerekedett.



„Ilyen furcsa születésnapom még sosem volt... Igazi érzelmi hullámvasút volt, hiszen miközben rengetegen köszöntöttek telefonon és az interneten keresztül, nem ölelhettem meg azokat az embereket, akik a legfontosabbak nekem. Sajnos, most olyan napokat élünk, amikor az a legfontosabb, hogy a minimálisra csökkentsük a személyes kontaktokat, ami kiterjed a közvetlen családtagokra is. Esetemben ez most annyit jelent, hogy az időm nagy részében egyedül vagyok a házban és csak ritkán és akkor is csupán pillanatokra találkozom Nórival és az idős édesanyámmal. Kedden például pizzát sütöttem otthon és felhívtam a lányomat, hogy kér-e belőle. Persze, hogy kért, szóval kocsiba ültem, átvittem, átadtam, beszéltünk két szót a kerítésen keresztül, majd hazajöttem. A születésnapomon is így tettünk, vagyis az ölelés és a puszi elmaradt..."– mesélte Gábor a Ripostnak