Az énekes is szorult helyzetben van, és úgy látszik, az egész családjára rájár a rúd.

Caramel meglehetősen nehezen éli meg a koronavírus okozta helyzetet. Otthon, családja mellett vészeli át ezt a nehéz időszakot, és igyekszik hasznos tevékenységekre fordítani az idejét. A Hazai Sláger legutóbbi videointerjújában azt is elárulta, hogy nővérét nemrég kirúgták a munkahelyéről.



„Nagyon remélem, hogy az egymás segítése társadalmilag is szélesedni fog. Sajnos hallok olyan történeteket, amiktől a hajam égnek áll. A nővéremet tegnap egyik pillanatról a másikra kirúgták a munkahelyéről a kialakult helyzet miatt. Sajnos ez most senkinek sem egy könnyű helyzet" – mondta Caramel a Hazai Sláger-nek