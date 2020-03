Voksán Virág immár kétgyermekes anyuka. Az örömhírről Instagram-oldalán számolt be követőinek, és természetesen egy fotót is megosztott újszülött kisbabájáról. A családjuk egy kislánnyal bővült, aki a Vivien nevet kapta, és 52 centiméterrel, valamint 2810 grammal látta meg a napvilágot. A baba és a mama is jól vannak, már haza is engedték őket a kórházból.