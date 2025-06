Kim Turnbull közleménnyel reagált: már nyíltan beszél Brooklyn Beckhamhez való viszonyáról

A Beckham család körül újabb botrány körvonalazódik: ezúttal Romeo és Brooklyn Beckham viszonya került a figyelem középpontjába. A korábbi hírek szerint egy nő állhat a testvérviszály mögött. Kim Turnbull most megszólalt, hogy tisztázza magát.

Romeo Beckham és Kim Turnbull, akinek állítólag viszonya volt Brooklyn Beckhammel

Forrás: GC Images

Romeo rejtélyes posztjára Kim Turnbull közleményben reagált

Romeo Beckham az Instagram-oldalán idézte Audrey Hepburn ikonikus sorát a Római vakáció című filmből: „Amire a világnak szüksége van, az a visszatérés az édességhez és a tisztességhez.” A posztot saját megjegyzéssel zárta: „Légy kedves az emberekkel, és ne terjessz felesleges hazugságokat.”

A 22 éves focista üzenete közvetlenül azután jelent meg, hogy exbarátnője, Kim Turnbull nyilatkozatban utasította vissza azokat az állításokat, melyek szerint korábban romantikus kapcsolat fűzte Brooklyn Beckhamhez, Romeo bátyjához.

„Kerültem ezt a témát, hogy ne öntsek olajat a tűzre – kezdte Instagram-oldalán –, de elérkezett az a pont, amikor muszáj megszólalnom, hogy továbbléphessek. Soha, semmilyen formában nem voltam romantikus kapcsolatban a szóban forgó személlyel” – fogalmazott.

Kim hozzátette: „Semmi sem történt köztünk, ami egy 16 éves kori, iskolai barátságon túlmutatna. Szeretném kivonni magam ebből, és tisztázni a dolgokat, minden érintett érdekében.”

Kim Turnbull nyilatkozata

A pletykák a viszonyról akkor keztek terjedni, amikor kiderült, hogy Brooklyn felesége, Nicola Peltz kényelmetlenül érzi magát Kim Turnbull közelében.

A családi feszültségek a Beckham családban nem újkeletűek: Brooklyn és Nicola több fontos családi eseményt is kihagytak, köztük David Beckham 50. születésnapi ünnepségét, amelyet több helyszínen is megünnepeltek. A távollétüket sokan Kim jelenlétével hozták összefüggésbe, akit a család egy része állítólag továbbra is kedvelt.

Ki az a Kim Turnbull, és hogy került Brooklyn Beckham közelébe?

Kim Turnbull – a híres brit szobrász William Turnbull unokája – a zenei világban is ismert: DJ-ként is jelen van a társasági életben. Korábban randizott Rocco Ritchie-vel, Madonna és Guy Ritchie fiával, így került be abba a baráti körbe, amelyhez Brooklyn is tartozott.