Azt, hogy a koronavírus veszélyesebb a dohányosok tüdejére, eddig is tudtuk, de most arról is szó esik, hogy a dohányosok hamarabb el is kaphatják a fertőzést. Akik rágyújtanak, jóval többször nyúlnak a szájukhoz, így nagyobb az esély arra, hogy betegek legyenek.