Sarah Hall, a 26 éves középiskolai tanár betegségei ellenére győzte le a koronavírust. Küzdelméről a The Daily Telegraph-nak számolt be.



„A múlt héten azzal ünnepeltem a 26. születésnapomat, hogy a koronavírus-fertőzésből lábadoztam. Egyes típusú cukorbeteg vagyok, valamint A1AT nevű betegségem is van, ami a tüdőmet és a májamat érinti. A betegség kezdetén különösen fáradékony voltam, amit a tanítás nehézségeinek tudtam be. Később hidegrázás tört rám, és elkezdtem köhögni. A munkahelyemen azt javasolták, hogy 14 napig vonuljak karanténba. A helyzet rosszabbodott, a láz és köhögés mellett hánytam is, és többször is eszméletemet vesztettem. Értesítettem a helyi kórházat, hogy mennyire rossz az állapotom, a mentőszolgálatra azonban kilenc órát kellett volna várnom" – mesélte Sarah.

A tanárnőnek végül saját autójával kellett bemennie a kórházba, ahol a koronavírus tesztje pozitív lett. Azóta egy hét telt el, és sokkal jobban érzi magát, tehát a súlyos betegségei ellenére is képes volt legyűrni a halálos vírust.