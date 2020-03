Az alapos kézmosás fontosságára minduntalan felhívják a figyelmet, de a körmök ápolása is nagyon fontos. Most a rövid a menő!

Ugyan az még nem ismert, hogy a koronavírus pontosan meddig marad életben a körmökön és a bőrön, amit tudunk, tegyünk meg azért, hogy megnehezítsük a dolgát. Nem véletlen, hogy az alapos és helyes kézmosásra minden adandó alkalommal felhívják az emberek figyelmét, ugyanakkor a körmökre is nagyon oda kell figyelni.

A napokban egy ausztrál nővér próbálta mindenki tudomására hozni, hogy a hosszú körmök alatt sokkal könnyebben maradnak meg, és terjednek el a bacilusok, ezért keresett fel az Insider egy orvost, aki megerősítette, jobb most a körmöket röviden tartani. Dr. Neha Pathak hangsúlyozta, a vírus viselkedését még mindig tanulják, azzal viszont rosszat nem teszünk, ha óvatosak vagyunk, és inkább levágjuk a körmeinket. Azt javasolja, hogy a körmünk ne nyúljon túl az ujjbegyünkön. A műkörmöket is felejtsük el erre az időre, mert hiába mosunk alaposan kezet, a résekben még megélhetnek a baktériumok és vírusok, ahogy a megrepedt körömlakkban is.