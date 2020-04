Az egykor duci kisgyerek Eugene Warner egész életében túlsúllyal küzdött, amin nem segített az sem, hogy nehéz gyerekkora volt. Az édesanyja egyedül nevelte őt és testvéreit, az asszony három műszakban dolgozott. Neki kellett sokszor vigyáznia a kistestvéreire. Az apukájával egyáltalán nem tartotta a kapcsolatot, alig ismerte. Így kiskamaszként az evés volt az egyetlen menedék számára.

Amikor példaképe Dwayne "Szikla" Johnson 2011-ben újra birkózni kezdett, hatalmas motiváció lett rajta úrrá és elhatározta ő is úgy akar kinézni, ahogyan a Szikla.

Eleinte csak sétált, hiszen 160 kilósan alig tudott bármit is mozogni. Majd egyre kevesebbet evett és elkezdődött a fogyás. Még a mai napig nem elégedett az eredménnyel, de már így is, 86 kilósan is, személyi edzőként dolgozik és sorstársain próbál segíteni.