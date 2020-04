A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet az előadóművészeknek is nagyon nehéz időszak. Oláh Gergőnek sincs könnyű dolga, ő is aggódik mi lesz, ha több hónapig elhúzódik a karantén.

Az énekes és felesége négy gyermeket nevelnek, így különöen oda kell figyelniük kiadásaikra, főleg ebben a koronavírus-helyzetben.

Gergő koncertjeit is hetekre előre lemondták, ami a legjobban bántja az azonban a bizonytalanság.

„Sokan azt hiszik, hogy a híres emberek dugig vannak pénzzel, és fürdünk otthon a több tízmillió forintban, holott ez egyáltalán nincs így. Mi is emberek vagyunk, ugyanúgy élünk, vannak kiadásaink, nem kacsalábon forgó palotában élünk gondtalanul. Számunkra most ez egy aggasztó időszak, ugyanis tavaly a félretett pénzünk java részét az új házunkba invesztáltuk. Nem tragikus a helyzet, de már elkezdtem azon gondolkodni, hogy ha beütne a legrosszabb forgatókönyv, és még hónapokig nem lennének koncertek, akkor civil állás után nézek. Már el is kezdtem gondolkodni, hiszen a családomnak enni kell adnom. Szerencsés vagyok, hogy eddig abból élhettem, amit imádok csinálni, és remélhetőleg ez a jövőben is így lesz, most azonban nem szabad finnyáskodni"- mesélte a Ripostnak.

Sokszor mélyponton van, de úgy véli nem történik semmi sem véletlenül.