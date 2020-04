Mivel a sztárok élete többnyire a nyilvánosság előtt zajlik, kész csoda, ha valamit sikerül eltitkolniuk. Vannak azonban, akik profi szinten űzik a rejtegetést, és nem csak apróságokat képesek a nyilvánosság tudta nélkül véghezvinni, de igazán nagy dolgokat is el tudnak titkolni, például egy gyermek születését. Egyeseknek ez csak néhány hónapig sikerül, másoknak akár évekig is.

Drake

Már egy jó ideje pletykáltak arról, hogy a világsztárnak van egy eltitkolt gyermeke, de hitték is meg nem is az emberek, hogy igaz lehet a híresztelés. Egészen addig pedig nem lehetett biztos benne senki, amíg Drake meg nem erősítette. Zenész lévén egyik dalának szövegében ismerte be az apaság tényét. „Nem a gyermekemet rejtegettem a világ elől, hanem a világot rejtegettem a gyermekem elől". – szól az Emotionless című dalban. Drake azt is elmondta később, hogy gyermeke anyjával - aki egy visszavonult pornószínésznő – nincsenek együtt, de DNS-vizsgálat igazolta az apaságot. A kisfiút azóta sem nagyon mutogatja, nemrég viszont közzétett Instagram-oldalán egy képet a kis Adonisról, aki elképesztően cuki.



Chris Brown

Chris Brown ma már büszkén mutogatja kislányát, még vörös szőnyeges eseményekre is magával viszi, de nem volt ez mindig így. A kicsi születése után még hosszú hónapokig titokban tudták tartani a létezését. Természetesen nem véletlenül nem akarták megosztani a nyilvánossággal a gyermek érkezését. A kislány anyja egy egykori modell, Nia Guzman, de Chris Brown nem éppen vele alkotott egy párt akkoriban, hanem egy színésznővel, Karrueche Trannal.

Hugh Grant

A színész sokáig élvezte az agglegények gondtalan életét, aztán négy év alatt négygyermekes apa lett belőle. Mondhatni, gyorsan behozta a lemaradást, de elég kacifántos utat választott, ráadásul a harmadik gyermekének a születését egészen egy évig sikerült titokban tartania. Hugh Grant első gyermeke, Tabitha 2011-ben született Tinglan Hongtól. A második gyermeke a következő évben látott napvilágot, de már egy másik nőtől, a televíziós producer Anna Ebersteintől. Ezután Hugh Grant visszatért első párjához, Honghoz, akitől született egy fia, az ő érkezését tartották egy évig titokban. Grant ezután visszatért Annához, akitől 2015-ben megszületett a negyedik gyermeke. Ezután a színész abbahagyta a mászkálást, és Annával maradt. 2018-ban megszületett az ötödik gyermekük.

Simon Cowell

A televíziós producer, akit a legtöbben igazából csak a The X Factor és a Got Talent című tehetségkutatók kitalálójaként és zsűrijeként ismernek, szintén titkolta gyermeke érkezését, és nem véletlenül. Simon Cowell ugyanis az egyik legjobb barátjának a párjával szűrte össze a levet, és még mindig együtt jártak, mikor a nő teherbe esett a televízióstól. Nem csoda, hogy ezt a kínos szituációt igyekeztek eltitkolni a nyilvánosság elől, legalább addig, amíg egymás között nem rendezik a dolgokat. A nő, Lauren Silverman végül elvált a férjétől, és azóta Simon Cowell partnere.