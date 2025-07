5 dolog, amit biztos, hogy eddig nem tudtál a szülinapos Sylvester Stallone-ról

Van, aki csak Rockyként ismeri. Mások Rambóként. Egy biztos: Sylvester Stallone nemcsak túlélte a '80-as évek akciófilmes őrületét, hanem stílusosan végig is püfölte. Most, hogy betöltötte a 79-et, ideje lerántani a kesztyűt és az igazság fátylát néhány kevéssé ismert tényről, ami talán még a legnagyobb rajongókat is padlóra küldi.

Sylvester Stallone sok női szívet elrabolt a '80-as években.

Forrás: NBCUniversal

79 éves lett Rocky alias Sylvester Stallone

1. Stallone-t szó szerint félrenyomták

Születésekor az orvos véletlenül megsértette az arcidegeit egy fogóval, ezért maradt Stallone jellegzetes félmosolya és motyogós beszéde. Ami másnak hátrány lett volna, ő karakterré formálta és dollármilliókat kaszált vele. Ezért mondják: ha az élet arcra ejt, csinálj belőle franchise-t.

2. Egy időben a kutyájával osztozott a kaján

Mielőtt berobbant volna a Rocky, Stallone szó szerint éhezett. Annyira, hogy el kellett adnia a kutyáját, Butkust. Igen, azt a maszkulin, lihegő bestiát, aki aztán a filmben is szerepelt! Később visszavásárolta, állítólag 15-szörös áron. Boldog befejezés, kutyás könnyekkel.

3. Eladta a felesége ékszereit... hogy megcsinálja a Rockyt

Stallone annyira hitt a saját forgatókönyvében, hogy szó szerint mindent pénzzé tett, még a nejének ékszereit is eladta, hogy finanszírozza az első Rocky filmet. Valószínűleg azóta is minden évfordulón egy új gyémánttal bűvöli el a nejét. Vagy kettővel.

4. Majdnem ő lett Superman – De aztán nem

A '70-es években Stallone is versenyben volt Superman szerepéért, de végül nem kapta meg. Valószínűleg a producerek úgy gondolták, hogy a kriptoni hős nem moroghat úgy, mintha épp egy maratoni edzésből jött volna. Képzeld csak el: „Én... nem repülök... csak... ugrálok sokat...”

5. A festészet a titkos szenvedélye – És nem is rossz benne

Agyonveri a vásznat is, nem csak az ellenfeleket. Stallone komolyan fest, és nem is akármilyen elismeréseket zsebel be vele: több galériában is kiállították már a munkáit, sőt még a németországi Osthaus Múzeumban is volt önálló tárlata. Rocky, a posztimpresszionista – ezt se láttad jönni.