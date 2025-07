Két év kihagyás után visszatért a világ legnépszerűbb lánycsapata: letarolta a slágerlistákat a Blackpink

Ha azt hitted, hogy a Blackpink a múlté, ideje frissíteni a lejátszási listádat és a világnézetedet is. Két év csend, pletykák, szólókarrierek és bizonytalan interjúk után a világ legnépszerűbb lánycsapata nemcsak visszatért, de konkrétan ledózerolta a zeneipart. Új daluk, a „Ready For Love” olyan sebességgel száguldott fel a toplistákra, hogy még a streaming algoritmusok is izzadni kezdtek.

Visszatért a Blackpink, aki nagyobbat készül tarolni, mint valaha.

Forrás: ImaZinS Editorial

Két év után visszatért a Blackpink és letarolt mindent

A Blackpink a londoni BST Hyde Park színpadán robbantott, és nem túlzás, ez volt a show, amire a világ két éve várt. Jennie, Jisoo, Rosé és Lisa nemcsak hozták a megszokott koreográfiai precizitást és vizuális robbanást, de láthatóan élvezték is a visszatérést.

A visszatérést különösen pikánssá teszi, hogy a tagok közül többen már nem a YG Entertainmenttel (az egyik leghíresebb dél-koreai ügynökség) szerződtek újra, hanem külön utakon dolgoznak, de a zenekar közös projektjeit megtartották. Ez valahogy még autentikusabbá tette az egészet: felnőttek lettek, döntöttek, de a Blackpink még mindig Blackpink.

Az új dal stílusban hozza, amit megszoktunk: k-pop, pop, EDM és egy kis „mi is ez pontosan, de működik” elegy. A szöveg pedig? Harcos, csajos, önbizalomfröccs – pont, amire 2025-ben szükség van.

A Blackpink visszatért, a világ pedig megint rózsaszín-fekete lázban ég.