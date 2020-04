Vasvári Vivien és Fecsó házassága tönkrement, de azt csak sejteni lehetett, hogy miért. A luxusfeleség azonban most mindent őszintén elmondott követőinek Instagram-oldalán. Beszámolt a megcsalásokról, a depressziójáról és arról, hogy ezek miatt kórházba is került.

"Összeházasodtunk! Aztán elvesztettem egy babát, nem véletlenül ment el! Találtunk egy jó telket, ahova építkezünk majd. Szerelem telek! Megörültem, milyen jó lesz ott, elképzeltünk mindent. Akkor én eladtam az autómat, venni szerettem volna másikat, de nem volt meg a pénz a telekre, így odaadtam az összes pénzemet, ami akkor volt.2 hétre rá kaptam egy üzenetet, hogy nem bírják nézni már, hogy folyamatosan hűtlen a férjem, hiszen itt a 2 gyönyörű gyermek, feleség! Megint nem hittem el! Egészen addig, míg nem volt bizonyíték! ELKÜLDTÉK a videót róla. TELJES ÖSSZEOMLÁS! Megmondtam költözzön... ő annyit nem mondott, hogy SAJNÁLOM! Rájöttem engem ő nem érdemel meg semennyire sem! Egy olyan nőt, aki egy jó családanya, aki a végsőkig küzdött a családjáért és érte, aki felépítette magát, független voltam, mindent magamnak vettem, mostam-főztem-takarítottam, a kémia köztünk nagyon jó volt, szereltem, kertészkedtem és mindent megcsináltam, amit csak lehetett! MINDENT! Ő is sokat tett le az asztalra, mert szép lakást bérelt, volt babysitter miközben én és ő is dolgoztunk, elmentünk nyaralni évente kétszer, volt mit ennünk, de nem minden a PÉNZ! Azt hozzáteszem, ezt saját magamnak is tudtam biztosítani már, miután a médiában elkezdtem dolgozni. De azt gondolom, ha egy férfi ezt megteheti, az így cselekszik, mert szereti a családját és megtesz mindent, mert ez az ő saját boldogsága is. 1 hónapig külön voltunk. Mások nem tudták, hogy mi külön vagyunk...ez alatt is folyamatos csajozás-bulizás. Én kórházba kerültem! TELJES DEPRESSZIÓ! Nem értettem, hogy MIÉRT VELEM? MIÉRT? Hetekig nem ettem, lefogytam 42kg-ra! (Ez tavaly nyár) Ennek ellenére adtunk egy utolsó esélyt, Edwardka miatt. Tudtam, hogy nem lesz már SEMMI a régi! Egyszerűen nekem NEM MENT! KIÁBRÁNDULTAM!

1,5 hónap után azt mondtam NEM BÍROM! ELÉG VOLT! Nem vagyok boldog és SOHA többé mellette nem is leszek már az! Elárult! Megalázott számtalanszor! ELMENT! Aznap már más nővel volt este! Itt tudtam, hogy SOHA TÖBBÉ NINCS VISSZAÚT! SOHA! Remélem a családja elvesztése árán megtanulta azt, hogy SOHA többet nem követ el ilyen hibát." - írta.