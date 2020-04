Ahogy azt már megírtuk, februárban megszületett Anna Kournikova és Enrique Iglesias harmadik gyermeke, aki a Masha nevet viseli. A híres zenész posztolt egy képet a kórházból, de ezen kívül nem sokat tudni róluk.

A sztárpártól ez nem meglepő viselkedés, hiszen mindig is következetesen védték a privát szférájukat: ugyanígy távol tartották a nyilvánosságot a másik két gyermekük születésekor is. Most azonban a híres apuka megsajnálta a rajongókat, és közzétett egy videót, amin a kis Masha látható.

A tündéri kislány mindenkit elvarázsolt. Nem csoda, hogy Enrique sem bírta tovább, és megosztotta a nyilvánossággal. A videót több, mint 3 millió ember nézte meg, és közel 30 ezer követő írt kommentet.