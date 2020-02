Megszületett Anna Kournikova és Enrique Iglesias harmadik gyermeke.

Alig két hete lesifotók buktatták le Anna Kournikovát, kiderült az egykori teniszező harmadik gyermekét várja párjával, Enrique Iglesiasszal. Most kiderült, a baba már világra is jött, a gólyahírről az énekes testvére számolt be egy rádióinterjúban.

Julio Iglesias Jr. az ADN csatornának mondta el, hogy immár háromszoros nagybácsi. A kicsi nemét azonban nem volt hajlandó elárulni.

A sztárpár ikergyermekei, Lucy és Nicholas 2017-ben jöttek a világra - írja a Daily Mail.