-Hogyan éled meg a digitális oktatást, le lehet kötni a hallgatókat videón keresztül is?

Én az ELTE-n tanítok, s nálunk az egyetem nagyon higgadtan és körültekintően először feltérképezte egyrészt a hallgatók, másrészt az oktatók internetes készségeit, lehetőségeit, majd a szerint alakított ki többféle módot. Így például a 30 fő feletti tárgyaknál a videón keresztüli oktatás nem ajánlott, mivel valószínűleg nem tud egyszerre minden diák épp akkor bejelentkezni, viszont ne kerüljön emiatt hátrányba. Értelemszerűen kisebb csoport esetében, ahol az interaktivitás lehetősége nagyobb és jobban részt tudnak venni a közös munkában, inkább leköthetőek, bevonhatóak. Fontos, úgymond „hallgató-barát" szempont azonban, hogy ne ez legyen az egyetlen lehetőség a tananyaghoz való hozzáféréshez – számítva főképp a vidéki vagy a határon túli diákok nehéz vagy kiegyenlítetlen internetes lehetőségeire – hanem számos módon, utólag is elérhessék, megnézhessék vagy meghallgathassák az anyagot, amikor módjuk van rá (pl. előre felvett videó, hangos ppt).

-Mik a hallgatók visszajelzései, a tapasztalatod az egyetemisták karanténban töltött tanulási vágyaikról, illetve ellustulásukról?

Eleinte úgymond még „extra motivációt" is mutattak: amikor az első héten azt mérte fel az egyetem, hogy a különböző típusú kurzusok esetében mi lenne az oktatás szempontjából leginkább hatékony módszer, a többség már írt, hogy teljes a pánik, s ugye be tudják fejezni a félévet. Mostanra már megnyugodtak a kedélyek, látják, hogy beindult az online oktatás és kezelhető. Igaz, nem látok be a szobáikba, hogy a közösségi oldalakat vagy a szakirodalmat böngészik inkább, de tény, hogy az online zh is egész jól működik. Oktatói szempontból annak az a „titka", hogy olyan rövid idő van rá, hogy ne legyen idő a puskázásra, a válaszok kikeresésére, s erre főképp a tesztek alkalmasak.

-Egy ilyen veszélyhelyzetben megnövekszik a pszichológushoz fordulók száma, lehet online "kezelésre" is bejelentkezni?

Azt, hogy ez a helyzet mennyire próbára teszi a pszichét jól mutatja, hogy a járvány első híreire már megalakult a 'Pro bono – Önkéntes pszichológiai segítők a koronavírus COVID-19 járvány kapcsán' nevű összefogás, ahova bárki fordulhat, aki úgy érzi, szüksége van a támogatásra (további információ: http://pszi.hu ). A kezdeményezés Füredi Krisztiántól indult – ő kezeli az 5000 pszichológust tömörítő Facebook csoportot. Nagyon sok olyan általános szabály van, ami segíti a helyzettel való megküzdést – például a hírolvasás limitálása, a napi struktúra kialakítása, sportolás, önjutalmazás, a pozitív dolgokra irányított figyelem, humor – azonban akik mégsem tudnak megbirkózni ezzel a speciális helyzettel, nekik személyes online lehetőségek is nagy számban állnak rendelkezésre. Mindenekfölött a legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra, vigyázzunk egymásra!