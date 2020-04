Ahogy azt korábban már megírtuk, a híres brit énekesnő teljesen váratlanul tűnt el a nyilvánosság elől, az okát pedig senki sem tudta. Rengeteg újságíró és TV fel akarta vele venni a kapcsolatot, sokáig sikertelenül, egészen tavaly nyárig. Akkoriban megismert egy olyan újságírót, akiben megbízott és kitálalt mindenről. Akkor még sokan úgy vélték, nem szeretne többet a nyilvánosság előtt szerepelni, azonban mostanra mindenre fényderült. Az indok tragikusabb, mint amire mindenki számított:

"Az igazság az és kérlek, higgyétek el, (bár már rendben és biztonságban vagyok), hogy megerőszakoltak, bedrogoztak és fogságban tartottak napokon keresztül."

Most pedig újabb részletekről számolt be egy blogbejegyzésben, így mostmár az egész világ pontosan tudja, mi is történt vele azokban a szörnyű időkben. Azt írja, minden a születésnapján kezdődött. Egy étteremben ünnepeltek, ahol bedrogozták, majd repülőre tették és egy szállodában tért magához. A kettő közötti időszakból semmire nem emlékszik. Aztán egyszer csak megjelent az elkövető és megerőszakolta.

"Emlékszem a fájdalomra és arra is, hogy minden erőmmel próbáltam öntudatomnál maradni."

Ahogy a sztár meséli, ezt követően még napokig a hotelben tartózkodtak, ő pedig végig azon gondolkodott, hogyan tudna megszökni. Persze kapcsolatok és pénz hiányában egyik szökési tervét sem merte kipróbálni, hiszen félt a lebukás következményeitől.

"Nem tudom, hogy volt erőm elviselni azokat a napokat. De éreztem valami belső, lelki jelenlétet, ami segített életben maradni."

Miután hazakerült, a támadója még többször is megjelent nála, ám arra nem emlékszik, hogy mi történt ezen alkalmakkor, hiszen folyamatosan valamilyen kábítószer hatása alatt volt. Hosszas mérlegelés után végül mégis beszélt egy rendőrrel, de a támadója nevét nem merte elárulni.

Később pszichológushoz is elkezdett járni, hiszen idő közben mély depresszióba esett. Olyannyira elhagyta magát, hogy az alap szükségleteit is alig volt képes ellátni. Ennek következtében még a haját is le kellett vágni. Többször felmerült benne a gondolat, hogy végez magával, de ahogy a terápia haladt, úgy lassacskán elmúltak az ilyesféle gondolatai is.

"Nem szégyen azt mondani, hogy majdnem 10 évet teljesen egyedül töltöttem, de még mindig fáj a szívem az emlékeimtől." - írja az énekesnő a blogján, ahol a teljes poszt megtalálható.