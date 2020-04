Az adomány mellett pedig egy hatalmas jótékonysági koncertet is bejelentett, ahol világ legismertebb művészei fognak fellépni, mint például Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John vagy Billie Eilish - írja az Origo.

A One World: Together At Home című műsort április 18-án fogják sugározni közép-európai idő szerint éjjel két órakor az ABC, az NBC, a CBS, az iHeartMedia és a Bell Media hálózatok.

Be akarjuk mutatni ezt a páratlan kulturális mozgalmat, és meg akarjuk ünnepelni, bátorítani akarjuk az emberi szellem hatalmát"

- tette hozzá az énekesnő.

A műsort közvetíteni fogja a YouTube, az Apple, a Facebook, az Instagram és a Twitter is, ahol olyan sztárok fognak bekapcsolódni mint David Beckham, John Legend vagy éppenséggel Billy Joe Armstrong.

Az énekesnő további adománygyűjtéseket is tervez, de elmondása szerint ez a műsor most nem erről fog szólni: