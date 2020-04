Az, hogy valami gyorsan elkészül, egyáltalán nem jeletni azt, hogy nem finom. Ez a recept ráadásul még egészséges is! Hab a tortán, hogy akár a gyerekekkel együtt is elkészítheted, így egy jó időre lefoglalhatják magukat valamivel úgy, hogy közben alkotnak is. Fontos, hogy cukormentes kekszből és jó minőségű csokoládéból készüljön, hogy ne pörgessük túl a felesleges cukorral még a gyerekeket!